PMs acusados de fazer segurança pessoal de Rogério Andrade são presos em operação no Rio

Dois policiais militares aposentados acusados de fazer a segurança pessoal do contraventor Rogério Andrade foram presos nesta quinta-feira, 29. A Operação Pretorianos, do Ministério Público do Rio (MP-RJ), cumpriu mandados de prisão contra os agentes e contra o bicheiro, que está preso desde outubro de 2024 no Presídio Federal de Campo Grande (MS).

De acordo com Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do MP-RJ (Gaeco), os PMs prestam serviços diretos a Rogério de Andrade e a seus familiares.

Os policiais Marcos Antonio de Oliveira Machado, conhecido como Machado, e Carlos André Carneiro de Souza, identificado como Carneiro foram denunciados por "constituição de organização criminosa voltada à exploração ilegal de jogos de azar e à corrupção ativa".

A reportagem tenta localizar a defesa dos dois policiais aposentados. O espaço segue aberto.

Os mandados de prisão foram cumpridos em endereços no Rio de Janeiro e na Penitenciária Federal em Campo Grande, onde Andrade está preso.

A ação contou com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MP-RJ), da Corregedoria-Geral da Polícia Militar e da Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM).

A investigação decorre de Procedimento de Investigação Criminal (PIC) próprio do Gaeco/MP-RJ contra integrantes do jogo do bicho.

Ainda segundo o Gaeco, Souza, em conjunto com Rogério de Andrade, foi denunciado por subornar um policial militar da ativa para obter informações sigilosas sobre operações policiais e para direcionar ações contra estabelecimentos de jogos clandestinos explorados por grupos criminosos rivais.

A denúncia foi recebida pela 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa da Capital.