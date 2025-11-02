Capa Jornal Amazônia
PM troca tiros no Morumbi e dois assaltantes são baleados

Estadão Conteúdo

Dois suspeitos de assalto foram baleados em uma troca de tiros com policiais militares na tarde deste domingo, 2, no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Um homem que passava pela rua também foi atingido e socorrido. As informações foram confirmadas pela Polícia Militar (PM).

Segundo a PM, dois criminosos em uma moto assaltaram um casal nas proximidades da Avenida Giovani Gronchi. Os suspeitos levaram celulares e alianças, causando ferimentos na mão da mulher. O casal foi a uma unidade da PM e comunicou o assalto aos policiais que iniciaram um cerco na região.

Ainda de acordo com a PM, os agentes localizaram os suspeitos em duas motocicletas envolvidas no assalto. Segundo a PM, ao avistar os militares, os homens atiraram contra os agentes e fugiram. Neste momento, um homem que passava pela rua foi baleado. Ele foi socorrido por um helicóptero da PM e levado para o Hospital das Clínicas. Segundo a PM, o quadro não é grave.

Em seguida, em um outro ponto da região, policiais militares localizaram os suspeitos e houve troca de tiros. Os dois acusados foram baleados e levados para o Pronto-Socorro do Campo Limpo.

Um dos suspeitos baleados, segundo a PM, está envolvido em um assalto recente em uma farmácia, que resultou na morte de um idoso e um tenente do Exército baleado.

Leitores enviaram à reportagem um vídeo do momento da ação. Nas imagens, dois PMs atravessam a avenida Giovanni Gronchi em meio aos carros e atingem um dos suspeitos, que está caído ao chão. Na gravação, ouvem-se seis disparos. Uma mulher diz: "Meu Deus, meu Deus, tá vendo, eu não quero mais viver aqui, não dá."

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o caso será investigado pelas polícias Civil e Militar. A apuração incluirá a análise das imagens captadas pelas câmeras corporais utilizadas pelos PMs.

