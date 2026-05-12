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PM encontra corpo de criança com sinais de tortura em SP; pai é preso em flagrante

Estadão Conteúdo

Um menino de 11 anos foi encontrado morto com sinais de tortura em uma residência no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, na noite de segunda-feira, 11. O pai admitiu que mantinha o filho acorrentado e foi preso em flagrante.

A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver em uma residência na rua Engenheiro Álvaro Cunha.

No local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte da criança e identificou sinais de tortura pelo corpo.

Segundo a PM, ao ser questionado, o pai do menino admitiu que mantinha o filho acorrentado para evitar que ele fugisse. A identidade do homem não foi divulgada e, por isso, não foi possível localizar sua defesa.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao 50º Distrito Policia, do Itaim Paulista, onde o caso foi registrado como tortura.

De acordo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), outros familiares da criança tinham conhecimento da situação e serão investigados.

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