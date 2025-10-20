Capa Jornal Amazônia
PM é preso no Rio por matar colega e diz que não lembra da troca de tiros

Estadão Conteúdo

Dois policiais militares de folga trocaram tiros na madrugada deste domingo, 19, em Vila Valqueire, na zona sudoeste do Rio após se desentenderem dentro do mesmo carro em que estavam.

O sargento Eduardo Filipe Santiago Ferreira, de 42 anos, lotado no 18º BPM (Jacarepaguá), morreu no confronto. O sargento William Amaral da Conceição, de 36 anos, lotado no 40ª BPM (Campo Grande), ficou ferido e precisou ser hospitalizado. Ele foi preso em flagrante por homicídio.

De acordo com a Polícia Militar, policiais militares do 18°BPM (Jacarepaguá) foram acionados para uma ocorrência de disparos de arma de fogo. De acordo com o comando da unidade, no local, os agentes encontraram dois policiais militares, que estavam de folga, feridos no endereço do acionamento.

"Um dos agentes não resistiu aos ferimentos, enquanto o outro precisou ser socorrido ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, de onde foi transferido para o Hospital Central da Polícia Militar, no bairro do Estácio. A ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A Corregedoria Geral da Corporação acompanha o caso", diz a PM em nota.

Segundo as investigações preliminares, o policial preso alegou à polícia que não lembrava do momento dos disparos. Antes da chegada da Polícia Civil no local, William Amaral chegou a dizer aos PMs que atenderam a ocorrência que ele e Eduardo haviam sido vítimas de uma tentativa de assalto.

Imagens de câmeras de segurança de prédios próximos ao local da troca de tiros mostram o momento em que Santiago desce do carro e grita para o colega: "Amaral, sou eu, Santiago". O colega desce do veículo em seguida e diz que "mataria" o outro PM: "Eu vou te matar".

A discussão transcorre com uma troca de tiros entre os dois. Após menos de um minuto depois, Amaral acerta Santiago, que cai ao lado do carro já sem vida.

