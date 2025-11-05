Capa Jornal Amazônia
PM é esfaqueado em frente à estação Oscar Freire do Metrô de SP; suspeito foi baleado e morreu

Estadão Conteúdo

Um policial militar foi esfaqueado na manhã desta quarta-feira, 5, na Avenida Rebouças, em frente à Estação Oscar Freire do Metrô de São Paulo. Segundo a polícia, ele atingido por duas facadas e socorrido ao Hospital das Clínicas. Ainda não é possível afirmar se ele foi vítima direta da tentativa de roubo ou se interveio em legítima defesa de terceiro.

Policiais militares permanecem no local colhendo imagens e ouvindo testemunhas para esclarecer a dinâmica dos fatos. O suspeito foi baleado e morreu no local.

Palavras-chave

PM/MORTE/METRÔ/SÃO PAULO
