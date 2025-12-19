Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

PM é afastado após agredir idosa com coronhada de fuzil

Empunhando o fuzil, ele vira a coronha da arma e acerta o tórax da idosa, de 65 anos

Estadão Conteúdo

Um policial militar do Rio de Janeiro foi afastado após agredir uma idosa com uma coronhada de fuzil no peito em Nilópolis, na Baixada Fluminense, na quarta-feira, 17. Ele não foi identificado pela PM. Desta forma, a defesa não foi localizada.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a abordagem do policial. Ele discute com a senhora, uma mulher e outro homem nas imagens. Empunhando o fuzil, ele vira a coronha da arma e acerta o tórax da idosa, de 65 anos.

De acordo com a Polícia Militar, o policial do 20º BPM (Mesquita) foi identificado e afastado das atividades operacionais. Foi instaurado procedimento apuratório para analisar a conduta do PM.

O procedimento interno, segundo a PM, tem por objetivo "a apuração dos fatos e a adoção das medidas administrativas e disciplinares cabíveis, conforme o regulamento da Corporação".

"A Polícia Militar ressalta que não compactua com desvios de conduta ou excessos e atua com responsabilidade e transparência na apuração de ocorrências envolvendo seus integrantes, assegurando a observância do devido processo legal", diz.

