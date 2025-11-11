PM é acionada para atender roubo no Jardins, mas encontra cassino clandestino no local

A Polícia Militar de São Paulo foi acionada na tarde desta terça-feira, 11, para atender a um suposto roubo com reféns em uma empresa de valores no bairro Jardins Paulista, zona oeste da capital paulista.

Ao chegarem no local, porém, os agentes descobriram que não havia nenhum crime conforme descrito na denúncia, mas identificaram cerca de 60 máquinas de jogos de cassino (pratica ilegal no Brasil) e suspeitos jogando no lugar.

"A Polícia Militar esclarece que o chamado para roubo na Alameda Campinas, inicialmente informado como sendo em uma empresa de valores, na verdade tratava-se de um cassino com cerca de 60 máquinas e diversos jogadores no local. Não houve roubo", informou a Policia Militar, em nota.

Um vídeo divulgado pela Polícia Militar mostra o interior do espaço, aparentemente sofisticado e organizado em diferentes corredores com uma série de máquinas enfileiradas uma ao lado da outra. Nas imagens, é possível ver que as telas mostram jogos de baralho e um placar eletrônico na parte de cima do maquinário.

"Com a chegada dos policiais militares, as portas blindadas permaneceram fechadas e ninguém respondia ao chamado da PM, enquanto o solicitante informava via telefone que se tratava de um roubo com refém, o que não era verdade", acrescentou a corporação.

A Polícia Militar e a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) informaram que a ocorrência segue em andamento. Até o momento dessa reportagem não obtivemos informações de prisões ou apreensões no local.