Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

PM de SP usa bombas de efeito moral contra ocupação de prédio abandonado na capital

Estadão Conteúdo

A Polícia Militar de São Paulo utilizou bombas de efeito moral para desocupar um prédio público abandonado na Liberdade, no centro da cidade, em meio a uma manifestação do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) neste domingo, 7. A ação foi denunciada nas redes sociais do MLB.

Nas postagens, o movimento afirma que a ocupação foi reprimida pela ação da Tropa de Choque, com uso de bombas e cacetetes. "Alguns militantes foram detidos, várias famílias que ficaram desabrigadas correram com seus filhos no colo", diz o MLB.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirma que a PM foi acionada por volta das 5h para atender uma "ocorrência de desinteligência e invasão de propriedade particular". A pasta afirma que dois ônibus foram estacionados na frente do imóvel e "diversas pessoas invadiram o prédio após quebrarem dois cadeados e duas correntes".

"A PM tentou intermediar a retirada das pessoas e foi necessário o uso de bombas de efeito moral", diz a SSP. Segundo a secretaria, ninguém ficou ferido. Um homem de 41 anos que teria proferido ofensas contra um policial militar foi detido e liberado depois de prestar depoimento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PM/OCUPAÇÃO/BOMBAS
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda