PM de São Paulo e PF deflagram operação contra tráfico internacional de drogas

A Polícia Militar (PM) de São Paulo e a Polícia Federal (PF) cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão em cidades de São Paulo nesta terça-feira, 20, em uma operação contra o tráfico internacional de drogas.

A ação, que conta com o apoio do Comando de Policiamento do Interior-9 (CPI-9) e do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (10º BAEP), ocorre em Americana, Santa Bárbara dOeste, Limeira e Piracicaba.

São cumpridos quatro mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão. Um suspeito já foi detido, oito armas foram apreendidas, entre elas um fuzil, e R$ 75 mil encontrados.

Um outro suspeito foi localizado em Limeira, mas conseguiu fugir. De acordo com a PM, ele foi baleado.

Batizada de Operação Expurgo, a ação da PM e da PF é um avanço de uma operação de janeiro ano passado em que foram presos 15 bolivianos por tráfico internacional de drogas em Limeira.

Os imigrantes recebiam cerca de R$ 2 mil para engolir pelo menos 50 cápsulas de cocaína para transportá-las em viagens clandestinas. Um deles chegou a ingerir mais de 120 envelopes de drogas, de acordo com as investigações.