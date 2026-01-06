Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

PM de folga mata jovem a tiros em briga de trânsito em SP

Estadão Conteúdo

Um homem morreu após ser baleado por um policial militar de folga durante uma briga de trânsito na tarde de segunda-feira, 5, na região da Brasilândia, na zona norte de São Paulo. O agente foi preso.

A vítima é Bruno Lisboa Araújo, de 21 anos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), ele e o policial se envolveram em uma briga de trânsito na Rua Reverendo Carlos Wesly.

O PM atirou contra Araújo, que foi socorrido e levado ao Hospital Cachoeirinha, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a pasta, o agente foi preso em flagrante e teve a arma apreendida. "No local, também foram localizadas imagens que flagraram a ação", informou a SSP.

A identidade do policial não foi divulgada e, por isso, não foi possível localizar sua defesa.

A companheira da vítima, Jeniffer Anttunes, compartilhou momentos do casal nas redes sociais e afirmou que eles tinham uma filha de apenas 14 dias.

"Me faltam palavras, me falta um pedaço Arrancaram você daqui da forma mais injusta e covarde", escreveu Jeniffer. "Tantos planos foram interrompidos. Você tinha tantos sonhos, um deles era ser pai, e nossa Hellena veio. Tiraram o direito de você vê-la crescer, mas ela crescerá sabendo quem você foi."

O caso foi registrado como homicídio no 72° Distrito Policial, da Vila Penteado.

