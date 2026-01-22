PM de folga e com filho pequeno reage a assalto e troca tiros com criminosos

Um policial militar de folga, que estava na companhia do seu filho pequeno, reagiu a um assalto e trocou tiros com criminosos na manhã desta quinta-feira, 22, na Rua Humberto I, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Não há registro de feridos até o momento.

Conforme a PM, o policial havia acabado de chegar de carro com o filho a uma sapataria da região quando foi abordado por criminosos. Houve troca de tiros e o carro em que o policial estava ficou com diversas marcas de disparos feitos pelos ladrões, aponta o registro.

Uma câmera de segurança da região flagrou o momento em que ao menos dois suspeitos sobem em uma moto com a placa tampada e fogem rapidamente do local.

A corporação diz que informações preliminares indicam que seriam criminosos que normalmente agem em grupo na região.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, ao menos cinco criminosos estariam presentes no momento da ação, mas não se sabe quantos participaram diretamente da abordagem ao agente de folga.

"Diversas viaturas da Polícia Militar estão no local, prestando apoio e coletando imagens para identificar e prender os criminosos", afirmou a corporação. Procurada pela reportagem, a Secretaria da Segurança Pública do Estado ainda não retornou.