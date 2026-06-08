PM de folga é baleado ao intervir em tentativa de assalto

Um policial militar de folga foi baleado na tarde deste domingo, 7, ao intervir em uma tentativa de assalto na zona sul de São Paulo. O caso ocorreu no Morumbi, em frente a uma academia.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que dois criminosos abordaram um casal no local e anunciaram o assalto. O agente presenciou a ação e interveio, mas foi atingido por um dos suspeitos.

O policial foi socorrido e encaminhado ao Hospital Israelita Albert Einstein. A Polícia Militar afirmou que a divulgação do estado de saúde fica a critério da família, pois o agente estava de folga.

Prisão de suspeito e buscas em andamento

Os criminosos fugiram do local levando a arma do agente. Um dos suspeitos, de 21 anos, foi preso pouco depois por dois guardas civis que passavam pela região. Uma motocicleta com sinais de adulteração também foi apreendida.

A SSP informou que diligências estão em andamento para localizar o segundo envolvido no crime. Procurado, o Hospital Israelita Albert Einstein não respondeu à tentativa de contato do Estadão.

O caso foi registrado no 89º Distrito Policial, do Jardim Taboão, como roubo, receptação, adulteração de sinal identificador, tentativa de homicídio e localização/apreensão de veículo.