PM de folga é assaltado e baleado por falso entregador
Um policial militar de folga foi assaltado e baleado na manhã desta terça-feira, 28, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, por um suspeito que se passava por entregador.
O crime ocorreu na Rua José Yoshie Yamamoto. O agente foi socorrido pelo Helicóptero Águia e encaminhado ao Hospital das Clínicas em estado grave. O suspeito fugiu e segue foragido.
Imagens de câmeras de monitoramento, que circulam nas redes sociais, mostram a vítima em pé na calçada, ao lado de uma motocicleta estacionada atrás de um carro branco.
O policial, que não estava fardado, vestia uma blusa vermelha e cinza e carregava uma mochila nas costas. Nas gravações, ele caminha pela calçada em direção ao que parece ser um portão, quando o suspeito, disfarçado de entregador, passa de moto pela via, faz o retorno e estaciona.
Em seguida, o criminoso desce da motocicleta, aproxima-se da vítima usando capacete e mochila de entrega e realiza a abordagem por trás. Segundos depois, o policial é baleado e cai no chão. O suspeito ainda recolhe o que aparenta ser a arma da vítima antes de fugir na motocicleta.
Procurada, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que a ocorrência foi registrada no 2° Distrito Policial de Osasco, e que o policiamento foi reforçado na região onde o crime aconteceu.
"Diligências seguem em andamento para identificar e prender o autor do crime", informou a SSP-SP. A pasta não deu mais detalhes sobre o estado de saúde do policial militar.
