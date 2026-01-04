PM de 27 anos morre atropelado por motociclistas que fugiram de abordagem: 'Foi intencional'

Um policial militar de 27 anos morreu ao ser atropelado por motociclistas durante uma abordagem na zona norte de São Paulo na madrugada deste domingo, 4. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), que lamentou a morte do soldado Lucas Lopes Bernardo.

O caso aconteceu durante patrulhamento na Avenida Inajar de Souza, no bairro Jardim Peri. Ele e outros quatro policiais estavam na rua, perto de duas viaturas da PM que bloqueavam parcialmente a faixa da avenida.

A SSP-SP afirma que o atropelamento foi intencional. Os motociclistas desobedeceram a uma ordem de parada. Um vídeo de uma câmera de segurança mostra quatro motos passando em alta velocidade ao lado da mureta da avenida.

A gravação registra o momento em que o soldado sinaliza para o primeiro veículo parar. Diante da desobediência, o agente tenta interceptar a segunda motocicleta, mas é atingido e cai. Na sequência, a terceira e a quarta moto o atropelam.

Os motociclistas não prestaram socorro. O policial foi levado ao Hospital Vila Nova Cachoeirinha, mas não resistiu.

A polícia ainda tenta identificar os responsáveis. O caso foi registrado como homicídio no 72.º Distrito Policial, da Vila Penteado.