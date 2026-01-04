Capa Jornal Amazônia
PM de 27 anos morre atropelado por motociclistas que fugiram de abordagem: 'Foi intencional'

Ele e outros quatro policiais estavam na rua, perto de duas viaturas da PM que bloqueavam parcialmente a faixa da avenida

Estadão Conteúdo

Um policial militar de 27 anos morreu ao ser atropelado por motociclistas durante uma abordagem na zona norte de São Paulo na madrugada deste domingo, 4. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), que lamentou a morte do soldado Lucas Lopes Bernardo.

O caso aconteceu durante patrulhamento na Avenida Inajar de Souza, no bairro Jardim Peri. Ele e outros quatro policiais estavam na rua, perto de duas viaturas da PM que bloqueavam parcialmente a faixa da avenida.

A SSP-SP afirma que o atropelamento foi intencional. Os motociclistas desobedeceram a uma ordem de parada. Um vídeo de uma câmera de segurança mostra quatro motos passando em alta velocidade ao lado da mureta da avenida.

A gravação registra o momento em que o soldado sinaliza para o primeiro veículo parar. Diante da desobediência, o agente tenta interceptar a segunda motocicleta, mas é atingido e cai. Na sequência, a terceira e a quarta moto o atropelam.

Os motociclistas não prestaram socorro. O policial foi levado ao Hospital Vila Nova Cachoeirinha, mas não resistiu.

A polícia ainda tenta identificar os responsáveis. O caso foi registrado como homicídio no 72.º Distrito Policial, da Vila Penteado.

