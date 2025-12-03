Plataforma revela os nomes de meninas mais populares de 2025
Pelo oitavo ano consecutivo, Helena foi o nome mais popular para bebês meninas, de acordo com o levantamento feito pelo Babycenter em 2025. Anualmente, a plataforma de ajuda à gestação e paternidade divulga um ranking de nomes mais registrados em seu aplicativo dedicado a novos pais.
A segunda colocação em 2025 é ocupada por Cecília, enquanto o terceiro nome mais escolhido foi Maitê. Laura e Aurora completam o Top 5 do ano.
As posições seguintes foram ocupadas pelos nomes Alice, Sophia, Isabela, Olívia e Heloísa. Outros nomes populares neste ano foram Luísa, Liz, Ísis e Antonella.
Um dos nomes mais populares do Brasil, Maria ficou em 45º lugar entre os nomes mais populares, com nomes compostos como Maria Cecília, Maria Alice, Maria Helena, Maria Luiza e Maria Clara ocupando posições melhores no ranking.
De acordo com o Babycenter, produções como Bridgerton, Vale Tudo e Alma Gêmea também influenciaram os pais na escolha dos nomes de suas filhas, com Agatha, Celina e Serena figurando entre os 100 batismos mais populares do ano entre meninas.
Confira abaixo o ranking dos 100 nomes femininos mais escolhidos para bebês em 2025:
- 1 - Helena
- 2 - Cecília
- 3 - Maitê
- 4 - Laura
- 5 - Aurora
- 6 - Alice
- 7 - Sophia
- 8 - Isabela
- 9 - Olívia
- 10 - Heloísa
- 11 - Luísa
- 12 - Antonella
- 13 - Liz
- 14 - Ísis
- 15 - Manuela
- 16 - Maria Cecília
- 17 - Ayla
- 18 - Esther
- 19 - Lívia
- 20 - Eloá
- 21 - Elisa
- 22 - Maria Alice
- 23 - Maria Helena
- 24 - Sarah
- 25 - Maria Luiza
- 26 - Lorena
- 27 - Melissa
- 28 - Catarina
- 29 - Mavie
- 30 - Lara
- 31 - Maya
- 32 - Jade
- 33 - Ana Liz
- 34 - Maria Clara
- 35 - Rebeca
- 36 - Mariana
- 37 - Maria Júlia
- 38 - Beatriz
- 39 - Valentina
- 40 - Isadora
- 41 - Lavínia
- 42 - Giovanna
- 43 - Agatha
- 44 - Stella
- 45 - Maria
- 46 - Clara
- 47 - Yasmin
- 48 - Marina
- 49 - Júlia
- 50 - Hadassa
- 51 - Heloíse
- 52 - Ana Laura
- 53 - Maria Eduarda
- 54 - Emanuelly
- 55 - Clarice
- 56 - Ana Júlia
- 57 - Ana Luiza
- 58 - Mirella
- 59 - Ana Clara
- 60 - Alana
- 61 - Serena
- 62 - Maria Liz
- 63 - Bella
- 64 - Aylla Sophia
- 65 - Gabriela
- 66 - Maria Ísis
- 67 - Melina
- 68 - Luna
- 69 - Isabel
- 70 - Maria Flor
- 71 - Isabelly
- 72 - Rafaela
- 73 - Ana Cecília
- 74 - Vitória
- 75 - Zoe
- 76 - Mariah
- 77 - Maria Vitória
- 78 - Milena
- 79 - Ana
- 80 - Alícia
- 81 - Celina
- 82 - Betina
- 83 - Louise
- 84 - Emillly
- 85 - Melinda
- 86 - Chloe
- 87 - Nicole
- 88 - Mayla
- 89 - Ana Beatriz
- 90 - Celine
- 91 - Laís
- 92 - Maria Elisa
- 93 - Maria Fernanda
- 94 - Maria Laura
- 95 - Diana
- 96 - Luara
- 97 - Ana Lívia
- 98 - Bianca
- 99 - Malu
- 100 - Maria Heloísa
