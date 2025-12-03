Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Plataforma revela os nomes de meninas mais populares de 2025

Um dos nomes mais populares do Brasil, Maria ficou em 45º lugar entre os nomes mais populares

Estadão Conteúdo

Pelo oitavo ano consecutivo, Helena foi o nome mais popular para bebês meninas, de acordo com o levantamento feito pelo Babycenter em 2025. Anualmente, a plataforma de ajuda à gestação e paternidade divulga um ranking de nomes mais registrados em seu aplicativo dedicado a novos pais.

A segunda colocação em 2025 é ocupada por Cecília, enquanto o terceiro nome mais escolhido foi Maitê. Laura e Aurora completam o Top 5 do ano.

As posições seguintes foram ocupadas pelos nomes Alice, Sophia, Isabela, Olívia e Heloísa. Outros nomes populares neste ano foram Luísa, Liz, Ísis e Antonella.

Um dos nomes mais populares do Brasil, Maria ficou em 45º lugar entre os nomes mais populares, com nomes compostos como Maria Cecília, Maria Alice, Maria Helena, Maria Luiza e Maria Clara ocupando posições melhores no ranking.

De acordo com o Babycenter, produções como Bridgerton, Vale Tudo e Alma Gêmea também influenciaram os pais na escolha dos nomes de suas filhas, com Agatha, Celina e Serena figurando entre os 100 batismos mais populares do ano entre meninas.

Confira abaixo o ranking dos 100 nomes femininos mais escolhidos para bebês em 2025:

  • 1 - Helena
  • 2 - Cecília
  • 3 - Maitê
  • 4 - Laura
  • 5 - Aurora
  • 6 - Alice
  • 7 - Sophia
  • 8 - Isabela
  • 9 - Olívia
  • 10 - Heloísa
  • 11 - Luísa
  • 12 - Antonella
  • 13 - Liz
  • 14 - Ísis
  • 15 - Manuela
  • 16 - Maria Cecília
  • 17 - Ayla
  • 18 - Esther
  • 19 - Lívia
  • 20 - Eloá
  • 21 - Elisa
  • 22 - Maria Alice
  • 23 - Maria Helena
  • 24 - Sarah
  • 25 - Maria Luiza
  • 26 - Lorena
  • 27 - Melissa
  • 28 - Catarina
  • 29 - Mavie
  • 30 - Lara
  • 31 - Maya
  • 32 - Jade
  • 33 - Ana Liz
  • 34 - Maria Clara
  • 35 - Rebeca
  • 36 - Mariana
  • 37 - Maria Júlia
  • 38 - Beatriz
  • 39 - Valentina
  • 40 - Isadora
  • 41 - Lavínia
  • 42 - Giovanna
  • 43 - Agatha
  • 44 - Stella
  • 45 - Maria
  • 46 - Clara
  • 47 - Yasmin
  • 48 - Marina
  • 49 - Júlia
  • 50 - Hadassa
  • 51 - Heloíse
  • 52 - Ana Laura
  • 53 - Maria Eduarda
  • 54 - Emanuelly
  • 55 - Clarice
  • 56 - Ana Júlia
  • 57 - Ana Luiza
  • 58 - Mirella
  • 59 - Ana Clara
  • 60 - Alana
  • 61 - Serena
  • 62 - Maria Liz
  • 63 - Bella
  • 64 - Aylla Sophia
  • 65 - Gabriela
  • 66 - Maria Ísis
  • 67 - Melina
  • 68 - Luna
  • 69 - Isabel
  • 70 - Maria Flor
  • 71 - Isabelly
  • 72 - Rafaela
  • 73 - Ana Cecília
  • 74 - Vitória
  • 75 - Zoe
  • 76 - Mariah
  • 77 - Maria Vitória
  • 78 - Milena
  • 79 - Ana
  • 80 - Alícia
  • 81 - Celina
  • 82 - Betina
  • 83 - Louise
  • 84 - Emillly
  • 85 - Melinda
  • 86 - Chloe
  • 87 - Nicole
  • 88 - Mayla
  • 89 - Ana Beatriz
  • 90 - Celine
  • 91 - Laís
  • 92 - Maria Elisa
  • 93 - Maria Fernanda
  • 94 - Maria Laura
  • 95 - Diana
  • 96 - Luara
  • 97 - Ana Lívia
  • 98 - Bianca
  • 99 - Malu
  • 100 - Maria Heloísa
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

NOMES/MENINAS/RANKING 2025
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda