Piloto brasileiro flagra maior vulcão da Europa em erupção e registra vídeo em voo

Um piloto brasileiro flagrou, durante um voo, uma erupção do vulcão monte Etna, na Itália. Em sua conta no Instagram, Rafael Santoro compartilhou um vídeo mostrando o momento. "Quando a terra respira fogo", escreveu.

De acordo com o piloto, a erupção foi reportada no plano de voo para que ele e o seu companheiro de cabine não adentrassem a nuvem formada pelo fenômeno. "A gente não pode passar dentro da nuvem, a gente pode passar acima dela. Então, está reportado aqui que ela está a 18 mil pés e nós estamos a 39 (mil pés)", diz ele no vídeo.

O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália confirmou que o vulcão Etna - que fica na parte oriental da Sicília, entre as províncias de Messina e Catânia, e é o mais alto da Europa, com aproximadamente 3.403 metros de altitude - entrou em erupção nesta segunda-feira, 2. O fenômeno já era previsto pelos geólogos que trabalham na região.

"A atividade começou no cratera do Sudeste, com explosões estrombolianas de intensidade e frequência crescentes que evoluíram para atividade de fonte de lava. Posteriormente, um colapso parcial do flanco norte do cráter produziu um fluxo piroclástico que desceu para o Vale do Leão, levantando uma nuvem de cinzas e outros materiais piroclásticos visíveis na maior parte da Sicília oriental", informou o instituto.