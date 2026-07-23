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Pietra Bertolazzi tem dados vazados após comentários preconceituosos sobre grupo BTS

A polêmica começou após a influenciadora comentar sobre a apresentação do BTS no encerramento da Copa do Mundo

Gabrielle Borges
fonte

Pietra Bertolazzi é conhecida como um dos símbolos do conservadorismo (Reprodução)

A influenciadora digital Pietra Bertolazzi anunciou que vai se afastar temporariamente das redes sociais após a repercussão de comentários feitos por ela sobre o grupo sul-coreano BTS. Conhecida por seus posicionamentos conservadores, ela passou a ser alvo de críticas de fãs da banda, chamados de ARMY, após publicar declarações consideradas preconceituosas contra os integrantes.

A polêmica começou após a influenciadora comentar sobre a apresentação do BTS no encerramento da Copa do Mundo. Em uma publicação nas redes sociais, Pietra criticou a aparência e o estilo dos artistas, afirmando:

"De tudo que vi hoje na final da Copa, nada me chocou mais do que saber que um grupo de homens totalmente afeminados, vaidosos e cheios de caras e bocas, que me deram verdadeira vergonha alheia (não sei quem são e não quero saber), são uma das maiores referências que essa geração atual tem. Não é possível que a maioria não perceba o quão grave isso é." declarou em redes sociais.

Fãs do BTS reagem após comentários da influenciadora

Após a declaração, fãs do grupo sul-coreano passaram a se manifestar contra Pietra nas redes sociais. Nesta quarta-feira (22), diversas publicações no X, antigo Twitter, compartilharam supostos dados pessoais atribuídos à influenciadora, que teriam sido expostos na internet.

Com as informações divulgadas, alguns internautas iniciaram uma série de ações de retaliação contra Pietra. Entre elas, estão supostos cadastros em serviços e plataformas digitais utilizando o nome da influenciadora.

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A declaração foi feita após a participação dos artistas na cerimônia de encerramento da Copa do Mundo 2026, realizada no domingo (19).

Dados de Pietra Bertolazzi foram compartilhados nas redes sociais

Entre as ações relatadas por usuários estão inscrições do nome da influenciadora como mesária voluntária em diferentes estados nas eleições de outubro, uma suposta filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT), além do cadastro de e-mail e telefone em listas de publicidade e mensagens promocionais.

Também foram relatadas criações de perfis falsos atribuídos a Pietra em plataformas como OnlyFans, OLX e iFood. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a origem dos dados divulgados ou sobre a veracidade de todas as informações compartilhadas nas redes sociais.

Após a repercussão do caso, Pietra Bertolazzi informou aos seguidores que fará uma pausa nas redes sociais. A influenciadora ainda não detalhou o período do afastamento nem comentou publicamente sobre todas as ações atribuídas aos fãs do BTS.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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