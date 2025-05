PF no Amazonas indicia 13 por oito mortes de ribeirinhos e indígenas do rio Abacaxis

A Polícia Federal concluiu o inquérito sobre uma série de oito assassinatos e abusos que teriam sido cometidos por policiais militares estaduais contra a população ribeirinha e indígena, nos arredores do rio Abacaxis, municípios de Borba e Nova Olinda do Norte, no Amazonas, em agosto de 2020. O Estadão busca contato com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. O espaço está aberto.

Segundo a PF, naquela ocasião, foi deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública e Polícia Militar do Amazonas a operação "Lei e Ordem" na região do rio Abacaxis.

Durante a missão, policiais militares teriam cometido abusos, como ameaça, tortura, violação de domicílio e homicídios.

Ao longo de quatro anos de investigação, a PF indiciou 13 investigados. Em nota divulgada nesta quarta, 7, a PF destaca que "identificou os coordenadores e executores dos oito homicídios cometidos contra indígenas e ribeirinhos".

A PF apurou ainda que "duas autoridades exerciam a função de comandar as graves violações de direitos humanos, dificultando que agentes públicos de outras instituições acompanhassem o caso e, por fim, garantindo que os 11 executores não fossem investigados ou punidos".

Os investigados foram indiciados pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado, destruição, subtração ou ocultação de cadáver, vilipêndio a cadáver, constituição de milícia privada, fraude processual e tortura.

A PF informou que "continua monitorando os riscos aos habitantes da região do Rio Abacaxis, em conjunto com outras agências e instituições públicas".