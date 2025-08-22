Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

PF mira quadrilha envolvida em grilagem de 900 hectares de terras da União na Amazônia

Estadão Conteúdo

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 22, a Operação Smoke II, segunda fase de uma investigação que apura crimes ambientais, fundiários e de falsificação documental para a grilagem de terras públicas na Amazônia.

Os policiais federais cumprem seis mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens dos investigados até o limite de R$ 70 milhões.

Segundo o inquérito, os investigaram desmataram mais de 900 hectares de floresta nativa em Boca do Acre, município de 35 mil habitantes no sul do Amazonas, próximo ao Acre, e queimou grandes áreas para exploração pecuária clandestina.

Paralelamente, o grupo atuava por meio de falsificação de documentos, inserção de informações falsas em sistemas oficiais, uso de laranjas e contratos falsos para blindar os verdadeiros responsáveis pelos crimes, legitimar de forma fraudulenta a posse e dar aparência de regularidade à grilagem de terras públicas federais.

De acordo com as apurações, os investigados financiaram o desmatamento, arrendaram ilegalmente as áreas embargadas, introduziram rebanhos bovinos e construíram falsas cadeias documentais para se esquivar das penalidades administrativas e criminais.

O processo tramita na 7.ª Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Amazonas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OPERAÇÃO SMOKE II/PF/AM/GRILAGEM/QUADRILHA/TERRAS/UNIÃO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda