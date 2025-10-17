Capa Jornal Amazônia
PF faz buscas em endereços de suspeito de ameaçar 'massacre' em universidade do litoral de SP

Estadão Conteúdo

A Polícia Federal (PF) cumpre nesta sexta-feira, 17, mandados de busca e apreensão contra um suspeito de fazer ameaças à comunidade acadêmica da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), no câmpus Baixada Santista, no litoral de São Paulo.

A investigação teve início a após a instituição formalizar as denúncias no Portal Comunica-PF. No relato, a instituição relata as publicações em redes sociais que incitavam a prática de violência extrema, incluindo menções à realização de um possível "massacre" no campus, além de manifestações de ódio contra estudantes e servidores.

Segundo a PF, o perfil responsável pelas postagens é vinculado a um indivíduo residente da cidade de Santos. Após autorização judicial, foi cumprido mandado de busca e apreensão domiciliar, com o objetivo de coletar elementos probatórios que possam esclarecer os fatos.

