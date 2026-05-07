Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

PF faz buscas contra suspeitos de desviarem R$ 33 milhões do SUS e da Educação na Paraíba

A operação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão

Estadão Conteúdo
fonte

PF faz buscas contra suspeitos de desviarem R$ 33 milhões do SUS e da Educação na Paraíba (Divulgação)

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 7, a Operação Viga Mestra para desarticular um esquema de direcionamento de contratos públicos nos municípios paraibanos de Cacimbas e Desterro, com suposto favorecimento a empresas da construção civil.

Segundo a investigação, as empresas sob suspeita receberam mais de R$ 33 milhões em contratos com as prefeituras, parte relevante com recursos federais destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) - principal mecanismo de financiamento da educação básica no Brasil.

A operação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão e apura possíveis fraudes em licitações, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As ordens judiciais foram executadas nos municípios de Desterro, Patos e João Pessoa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Operação Viga Mestra/PF/BUSCAS/DESVIO/SUS/EDUCAÇÃO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda