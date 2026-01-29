PF e FBI prendem suspeito de integrar grupo terrorista e planejar atentado com colete explosivo

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira, 29, um homem investigado por atos preparatórios de terrorismo e sob suspeita de integrar uma organização terrorista internacional.

Localizado em Bauru, no interior paulista, a 330 quilômetros de São Paulo, o homem é apontado como responsável por planejar um ataque suicida com uso de um colete explosivo em território nacional.

A investigação contou com o apoio do FBI e foi autorizada pela 3ª Vara Federal de Bauru. Foram cumpridos mandados de prisão temporária, de busca pessoal e domiciliar, além de medidas de acesso imediato a dados eletrônicos e de quebra de sigilo telemático do suspeito.

"As investigações prosseguem com o objetivo de aprofundar a apuração dos fatos, bem como prevenir a ocorrência de atos que atentem contra a segurança pública e a ordem social", informou a Polícia Federal.