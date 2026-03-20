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PF descobre tráfico sexual em SC; mulher diz que foi trazida do Paraguai em caminhão

Estadão Conteúdo

A Polícia Federal descobriu uma rede de tráfico internacional de mulheres para exploração sexual na região norte de Santa Catarina. A investigação foi aberta após uma mulher paraguaia prestar queixa alegando ter sido aliciada pela internet, em seu país, sob falsa promessa de emprego de garçonete em um bar na cidade de São Francisco do Sul, no litoral, a 200 quilômetros de Florianópolis. Nesta sexta-feira, 20, agentes deflagram a Operação Alerta Vermelho e fizeram buscas em três endereços na cidade - sendo dois em estabelecimentos noturnos contíguos e um na residência dos investigados.

A PF apreendeu celulares, o sistema de videomonitoramento (CFTV) e diversos documentos, que serão submetidos à perícia técnica para detalhar o alcance da rede e confirmar a existência de crimes relacionados. A PF quer chegar à identificação da "cadeia operacional do esquema e possíveis novas vítimas".

Os suspeitos da prática do crime são um homem e uma mulher com passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A vítima relatou que foi trazida ao Brasil em um caminhão e levada até uma boate, onde teve seus documentos retidos pelos proprietários. Ela também alegou ter sofrido agressões físicas, psicológicas, restrição de liberdade e foi obrigada a usar drogas e se prostituir.

A vítima contou, ainda, que era "mantida em vigilância constante pelos exploradores" e não recebeu qualquer remuneração durante o tempo em que foi obrigada a se prostituir.

O esquema só foi descoberto após a mulher conseguir fugir do estabelecimento e ser socorrida por vizinhos, em outubro do ano passado.

Além dos mandados de busca e apreensão solicitados pela PF, a Justiça determinou a proibição de contato dos investigados com a vítima e testemunhas.

A PF informou que as investigações continuarão a partir da análise dos materiais apreendidos na operação.

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Operação Alerta Vermelho

tráfico sexual

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