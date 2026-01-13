Capa Jornal Amazônia
PF descobre 'fábrica' de lixeiras usadas para esconder cocaína no Aeroporto de Guarulhos

Estadão Conteúdo

A Polícia Federal (PF) cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Guarulhos, na Grande São Paulo, para desarticular uma rede do tráfico que 'fabricava' lixeiras com fundos falsos usadas para esconder cocaína em áreas próximas ao embarque do Aeroporto de Guarulhos. As diligências, que integram as investigações das operações Heavy Cleaning e Persecutio Punctata, foram divulgadas pela PF nesta terça-feira, 13.

Os federais localizaram um imóvel que funcionaria como uma espécie de "fábrica" das lixeiras usadas pelo tráfico internacional, cujo principal destino seria o mercado europeu.

No último fim de semana, no âmbito da mesma investigação, a PF prendeu um homem apontado como um dos líderes do grupo. Ele seria responsável pelo fornecimento da droga e pelo pagamento das chamadas "mulas", encarregadas de levar os pacotes nas bagagens até seu destino.

OPERAÇÃO/PF/AEROPORTO/GUARULHOS/LIXEIRAS/ESCONDERIJO/DROGAS
