PF deflagra operação contra tráfico internacional de drogas pelos Correios

A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira, 11, mandados de busca e apreensão nas cidades de Jardinópolis e Igaraçu do Tietê, em São Paulo, em uma operação para desarticular um esquema de tráfico internacional de drogas com envio de substâncias controladas pelos Correios.

De acordo com a PF, duas mulheres são investigadas por receber encomendas internacionais da Suécia contendo substâncias utilizadas como adulterantes da cocaína. Durante a ação, foram apreendidos equipamentos eletrônicos que serão submetidos à perícia técnica da PF.

A investigação teve início em julho de 2022, após a apreensão, pela Receita Federal em Curitiba (PR), de uma encomenda internacional contendo substâncias controladas pela PF utilizadas como diluentes ou adulterantes da cocaína. A remessa da Suécia estava endereçada a uma destinatária em Jardinópolis.

No decorrer das apurações, segundo a PF, surgiram novos elementos que apontaram para a participação de uma segunda investigada, que também recebeu encomenda internacional vinda da Suécia no mesmo endereço.

Uma das investigadas possui empresa de transportes registrada no endereço utilizado para o recebimento das encomendas, o que, segundo as investigações, "levanta suspeitas sobre o possível uso do empreendimento como fachada para atividades ilícitas".