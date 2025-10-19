Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

PF deflagra operação contra fraude em provas de residência médica

Estadão Conteúdo

A Polícia Federal (PF), em parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), deflagrou uma operação para desarticular fraudes em provas de residência médica no País. A informação foi divulgada pela PF neste domingo, 19.

A operação foi batizada de R1, em referência ao primeiro ano em que os médicos atuam como residentes.

As investigações apontaram que o grupo se preparava para fraudar o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), aplicado neste domingo.

O esquema operaria de duas formas: transferindo as respostas corretas aos candidatos por meio de dispositivos eletrônicos e utilizando indivíduos para realizar o exame no lugar dos candidatos, mediante o uso de documentos falsos.

"Após as provas, cada candidato pagaria R$ 140 mil em caso de aprovação", diz a nota da PF.

Prisões

A equipe policial cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de um dos suspeitos, na cidade do Rio de Janeiro, de forma simultânea à busca pessoal realizada ao término da prova.

No total, quatro homens e uma mulher que participavam do exame foram presos. Além disso, em um hotel na cidade de Juiz de Fora (MG), a PF prendeu três homens que seriam responsáveis por transmitir as respostas por meio de pontos eletrônicos, totalizando oito prisões.

Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal de Juiz de Fora para depoimento, e os dispositivos apreendidos serão submetidos à perícia.

Palavras-chave

EDUCAÇÃO

PF

Operação R1
