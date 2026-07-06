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Perseguição policial nos Jardins termina com suspeito hospitalizado e quatro veículos atingidos

Estadão Conteúdo

Um motociclista suspeito de furtar um celular foi hospitalizado após colidir com um carro em movimento e, em seguida, atingir outros três veículos estacionados durante uma perseguição policial nos Jardins, na zona oeste de São Paulo. O caso aconteceu na tarde do último domingo, 5.

De acordo com a Polícia Militar, agentes que realizavam patrulhamento suspeitaram da atitude do motociclista que, segundo a corporação, desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir em alta velocidade.

Ao atravessar um dos cruzamentos da Rua Guarará, o motociclista avançou o sinal vermelho e atingiu um veículo que passava pela via. Com o impacto, o suspeito ainda colidiu contra outros três automóveis que estavam estacionados na rua. Nenhuma das pessoas que estavam nos veículos atingidos ficou ferida, informou a PM.

O suspeito foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital das Clínicas, onde permaneceu sob cuidados médicos. O nome dele não foi divulgado e, por isso, não foi possível localizar sua defesa.

Segundo a Polícia Militar, a motocicleta utilizada pelo suspeito já havia sido usada em uma tentativa de furto de celular registrada em 29 de junho. "Além disso, uma vítima reconheceu o condutor como o autor de outra tentativa de furto de celular ocorrida momentos antes da abordagem", informou a corporação.

A motocicleta foi apreendida, juntamente com dois aparelhos celulares e R$ 1.705. A ocorrência foi registrada no 78º Distrito Policial, que requisitou perícia no local.

"As circunstâncias dos fatos e a possível participação do suspeito em outros delitos serão investigadas pela Polícia Civil", acrescentou a Polícia Militar, em comunicado.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e localização/apreensão de veículo no 78º Distrito Policial (Jardins).

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