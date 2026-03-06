Perseguição policial contra suspeitos de roubo a farmácias termina em colisão de carros em SP

Uma perseguição policial terminou com dois detidos e uma colisão envolvendo ao menos cinco veículos no bairro Jaraguá, na zona norte de São Paulo. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 6.

Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência se iniciou por volta da 1h da madrugada, quando cinco suspeitos, a bordo de um carro já identificado pela PM por roubos a farmácias no interior do Estado, desobedeceram uma ordem de parada dos agentes na capital.

Para se desvencilhar dos policiais, o grupo fugiu pela região da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na zona norte de São Paulo.

O condutor acessou a Rua Palácio Guanabara, nº 380, no bairro Jaraguá, onde perdeu o controle do veículo e colidiu contra três automóveis estacionados.

Na sequência, uma viatura da Polícia Militar também acabou se chocando contra o carro usado pelos bandidos, que acabou colidindo com outro veículo, que também estava estacionado. Não há informação de policiais ou testemunhas feridas.

Após as batidas, quatro suspeitos fugiram. A Polícia Militar conseguiu prender um homem de 19 anos, identificado como Guilherme Luiz da Silva, e posteriormente apreender um adolescente de 16 anos, detido após retornar ao local das colisões. À polícia, ele confirmou o seu envolvimento com o grupo criminoso. As defesas não foram localizadas.

No carro, os agentes encontraram canetas emagrecedoras e medicamentos, além de um simulacro de arma de fogo. A Ford Ecosport usada pelo grupo, fruto de furto e com placa adulterada, também foi apreendida.

Guilherme Luiz da Silva confessou participação em roubos a farmácias na região de Campinas e informou que o grupo retornava para São Paulo quando tentou fugir da abordagem.

O caso foi registrado no 72º Distrito Policial (Vila Penteado) como roubo a estabelecimento comercial, receptação de veículo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, localização e apreensão de objeto e corrupção de menor.

"Diligências prosseguem para identificar e localizar os demais envolvidos", informou a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), em nota.