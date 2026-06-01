Pernambuco registra segundo caso de ataque de tubarão em dois dias

Uma mulher sofreu uma mordida de tubarão na tarde desta segunda-feira, 1º, na praia de Boa Viagem, no Recife, um dia após um garoto de 11 anos ser mordido em caso parecido no domingo, 31, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana da capital pernambucana.

O ataque desta segunda ocorreu por volta das 15h10 e a vítima foi uma mulher de 19 anos. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a jovem, que levou uma mordida na perna.

A vítima foi levada para o Hospital Alfa, que fica no bairro de Boa Viagem, o mesmo da praia. Após o atendimento inicial, a paciente foi transferida para o Hospital da Restauração, no centro de Recife.

No domingo, um garoto de 11 anos foi mordido por um tubarão enquanto tomava banho de mar na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. O garoto foi levado inicialmente ao Hospital da Aeronáutica e, depois, transferido para o Hospital da Restauração para cirurgia. Segundo informações médicas, seu estado é grave, mas estável.

Com esses dois casos, Pernambuco chegou a 84 ataques de tubarão desde 1992, quando começou a série histórica, de acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão (Cemit). A praia de Boa Viagem teve 25 ataques e tem o maior número de casos.

Por que há tantos casos em Pernambuco?

Especialistas em biologia marinha afirmam que "não há uma causa única" e sim "um conjunto de fatores" que tornam a região mais propensa a essas ocorrências. Entre os motivos apontados, estão:

- A topografia do litoral pernambucano, com canal profundo perto da costa e antes dos recifes de coral, o que facilita a passagem dos tubarões quando a maré sobe;

- A escassez de comida para tubarões, provocada, em grande parte, pela degradação ambiental que atinge os canais para onde os animais são atraídos;

- A construção e ampliação de complexos portuários na região e o crescimento dos índices de esgoto lançados clandestinamente no mar.

Cuidados

Entre os cuidados apontados pelos especialistas que devem ser adotados por banhistas, surfistas e demais frequentadores do litoral pernambucano estão:

- Obedecer rigidamente às orientações de não entrar no mar nos pontos em que o banho de mar e outras atividades aquáticas são proibidas;

- Evitar entrar no mar em áreas de mar aberto, especialmente no período de maré alta;

- Redobrar a atenção ao amanhecer e ao cair da tarde;

- Evitar o banho, mergulho e outras atividades na foz dos rios, em áreas profundas e/ou turvas; - Evitar entrar no mar se estiver sozinho;

- Não entrar no mar se estiver com qualquer tipo de sangramento ou alcoolizado;

- Evitar o uso de objetos brilhantes dentro da água e sempre recolher todo o lixo produzido durante sua estadia na praia.