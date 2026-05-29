Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Perito diz que Henry Borel teve morte 'lenta e agônica', que não foi causada por acidente

Leal Prestes afirmou ainda que as múltiplas lesões encontradas em Henry não podem, "de forma nenhuma", terem sido causadas por uma queda acidental da cama

Estadão Conteúdo
fonte

O Programa "Linha Direta" poderá exibir o caso. (Reprodução/Redes sociais)

Primeira testemunha a depor no quinto dia de julgamento sobre a morte do menino Henry Borel, de 4 anos, o perito Luiz Carlos Leal Prestes afirmou nesta sexta-feira, 29, que Henry teve uma morte "lenta e agônica" e que "sofreu até sucumbir".

O perito defendeu que a criança já chegou ao hospital Barra DOr, na zona sudoeste do Rio, morto, contrariando uma das versões da defesa do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, de que ele poderia ter morrido durante manobras de reanimação.

"Essa foi uma morte lenta, agônica. Essa criança sofreu. Com a multiplicidade de lesões, ela deve ter chorado e reclamado muito até desfalecer e entrar em óbito. Ela sofreu durante um tempo até sucumbir", afirmou.

Leal Prestes afirmou ainda que as múltiplas lesões encontradas em Henry não podem, "de forma nenhuma", terem sido causadas por uma queda acidental da cama, outra versão levantada pela defesa de Jairo.

"De forma nenhuma (queda como motivo das lesões). A agente começa a desconfiar dessa versão porque uma criança de 4 anos consegue se defender. Estamos falando de uma criança ativa. Uma queda poderia causar uma única lesão, jamais o que nós vimos, essa multiplicidade de lesões em várias regiões", afirma Prestes.

Durante o depoimento de Prestes, Monique Medeiros precisou de atendimento médico ao ver as fotos do corpo de Henry serem exibidas para os jurados.

Prestes é a primeira testemunha a depor neste quinto dia de júri. Além dele, são esperados os depoimentos do médico-legista Luiz Airton Saavedra de Paiva e do pai de Henry, Leniel Borel. Até o momento, dez pessoas já foram ouvidas. Ao todo, 27 testemunhas foram convocadas.

Já foram ouvidos no Tribunal do Júri:

  • Edson Henrique Damasceno (Delegado responsável pela investigação sobre a morte de Henry)
  • Ana Carolina Lemos Medeiros de Caldas (Delegada responsável pela investigação sobre a morte de Henry)
  • Rafael Bernardon Ribeiro (Psiquiatra)
  • Maria Cristina de Souza Azevedo (Médica que atendeu Henry)
  • Kaylane de Oliveira Duarte Pereira (Filha de ex-namorada de Jairinho)
  • Natasha de Oliveira Machado (Ex-namorada de Jairinho)
  • Débora Mello Saraiva (Ex-namorada de Jairinho)
  • Leila Rosângela de Souza Mattos (Ex-funcionária de Jairinho e Monique)
  • Tereza Cristina dos Santos (Cabeleireira que atendeu Monique semanas antes da morte de Henry)
  • Paloma dos Santos Meireles (Manicure de Monique)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CASO HENRY BOREL/JULGAMENTO

TESTEMUNHAS

PERITO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda