Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Perfil dos mortos em operação do Rio mostra retrato da mão de obra do tráfico: homens e jovens

Estadão Conteúdo

Os mortos na megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha seguem um perfil: homens com menos de 40 anos. Dos 115 corpos identificados pelo Governo do Rio de Janeiro, 95% têm entre 14 e 39 anos - uma média de idade de 28 anos. Os suspeitos vitimados na operação mostram um retrato da mão de obra do tráfico de drogas no Estado: homens e jovens.

O mais novo entre os mortos tem apenas 14 anos. A polícia concluiu que o adolescente tinha envolvimento com tráfico de drogas após análise de perfis nas redes sociais. Em uma das fotos obtidas pelos investigadores, ele aparece portando um fuzil.

Dos 117 mortos, dois ainda não foram identificados. Até o momento, 60% dos suspeitos tinham até 30 anos. De acordo com a Polícia Civil, mais de 95% dos mortos "tinham ligação comprovada com o Comando Vermelho".

O mais velho é Jorge Benedito Correa Barbosa, de 54 anos. Outros dois têm mais de 40 anos: Ronaldo Julião da Silva, de 46, e Francisco Nataniel Alves Gonçalves, de 48.

A polícia ainda afirma que o trabalho de inteligência da cúpula de Segurança Pública do Estado identificou que 59 tinham mandados de prisão pendentes, pelo menos 97 apresentavam históricos criminais relevantes e, dos 17 que não apresentaram histórico criminal, 12 apresentaram indícios de participação no tráfico em suas redes sociais.

Entre os crimes apontados nos mandados de prisão estão homicídio, tráfico de drogas, sequestro, extorsão, roubo, corrupção de menores e posse e porte ilegal de armas.

A lista mostra, ainda, que 62 mortos são de outros estados:

. Pará: 19 . Amazonas: 9 . Bahia: 12 . Ceará: 4 . Paraíba: 2 . Maranhão: 1 . Goiás: 9 . Mato Grosso: 1 . Espírito Santo: 3 . São Paulo: 1 . Distrito Federal: 1

Segundo o governo do Estado, quatro dos mortos eram policias (dois militares e dois civis), enquanto os demais teriam relação com o tráfico de drogas.

De acordo com o secretário da Polícia Civil, delegado Felipe Curi, a lista não encerra o trabalho de investigação e todos os resultados estão sendo documentados "para garantir a transparência e legalidade da operação".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MEGAOPERAÇÃO/RIO/PERFIL/MORTOS
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda