Pedágio free flow na Dutra começará a operar em dezembro; veja preços e data

A concessionária diz ter realizado melhorias no trecho antes da implantação

Estadão Conteúdo
fonte

Pedágio free flow na Dutra (Reprodução)

A partir do dia 6 de dezembro, os motoristas que trafegam pela Rodovia Presidente Dutra entre a Marginal Tietê, na capital, até o município de Arujá, na Grande São Paulo, vão pagar pedágio. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou o início da cobrança pelo sistema free flow - sem cancelas e sem paradas - no trecho que vai do km 204 ao 231 da rodovia.

Os 21 pórticos vão apurar a tarifa conforme a distância percorrida nas pistas expressas. Nas marginais não haverá cobrança.

A concessionária diz ter realizado melhorias no trecho antes da implantação do free flow, que inclui novos acessos das pistas marginais para as expressas. Antes, o motorista que estava em Guarulhos não tinha a possibilidade de acessar as pistas expressas e sua viagem era realizada apenas pela pista marginal.

"Com novos acessos, o motorista pode escolher em permanecer na pista marginal - gratuita - ou seguir pela pista expressa pagando pelo free flow", diz a empresa.

Como vai funcionar na prática

O free flow é um sistema de pedágio eletrônico onde a tarifa é paga sem que seja necessário parar. Ele funciona através de pórticos de leitura automática seja da tag ou da placa do veículo. Os pórticos instalados nos acessos às pistas expressas registram a passagem dos veículos e calculam o trecho percorrido.

Segundo a concessionária, o valor será programado, ou seja, será pré-estabelecido conforme dia, horário da semana e feriados prolongados. Dessa forma, o cliente saberá previamente o custo do deslocamento pela pista expressa por meio de placas eletrônicas instaladas nas pistas marginais.

Um motorista que circula pela pista marginal da Via Dutra, saindo de São Paulo, por exemplo, pode optar por acessar a pista expressa no km 228,8. Nesse ponto, uma placa informa os destinos possíveis e os respectivos valores de acordo com o trecho que será percorrido.

As opções exibidas são: Rodovia Fernão Dias (R$ 0,25), Avenida Tiradentes (R$ 0,52), Aeroporto (R$ 1,37), Bairro Bonsucesso (R$ 2,69), Bairro Pimentas (R$ 2,80) e Jd. Aracília (R$ 2,82).

O motorista também pode seguir até a Avenida Tiradentes, cujo acesso está localizado no km 224,8 da pista expressa. Por esse trajeto, de aproximadamente 4 quilômetros, o valor a ser pago é de R$ 0,52. Esses valores correspondem à tarifa programada para um dia útil, no horário de pico (7h), e são exatamente os mesmos exibidos nas placas de informação ao longo da via.

A concessionária CCR também disponibiliza em seu site uma calculadora interativa, que permite simular o valor a ser pago conforme o dia, o horário e o sentido escolhidos.

Como vai funcionar a cobrança:

  • Motoristas que utilizam a pista marginal não pagarão o free flow;
  • Motorista que optar por utilizar a pista expressa, a tarifa é calculada por trecho percorrido;
  • Quem passar pela praça de pedágio de Arujá, que continua funcionando, e seguir pela pista expressa, nos dois sentidos, não terá cobrança adicional do free flow;
  • Com tag, o valor é debitado automaticamente na fatura da operadora, com 5% de desconto por viagem;
  • Sem tag, o pagamento pode ser feito pelo site pedagiodigital.com, em até 30 dias; O motorista pode se cadastrar previamente no site pedagiodigital.com ou no APP e receber via SMS o registro de suas passagens;
  • Motos pagam meia tarifa.

Veja como pagar:

  • Veículos com tag: a tarifa será debitada automaticamente na fatura da operadora contratada, com 5% de desconto, por viagem.
  • Veículos sem tag: a placa será lida automaticamente e o pagamento poderá ser realizado em até 30 dias por meio do site pedagiodigital.com ou pelo aplicativo da CCR.
  • Haverá também dois totens de autoatendimento para pagamento presencial da tarifa. Eles ficarão nas bases da concessionária em São Paulo e em Arujá.

A concessionária não emite boleto para o pagamento da tarifa.

Além dos totens, a concessionária também está fazendo parceria com postos de serviços às margens da rodovia para a criação de uma rede credenciada. Nesse primeiro momento, haverá disponibilidade de pagamento da tarifa no posto de serviço localizado no km 210, no sentido São Paulo (Rede Duque).

rodovias

pedágios

free flow
