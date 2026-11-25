Pé-de-Meia será incluído em remanejamentos do Orçamento 2027

Ministro do Planejamento detalha incorporação gradual do programa e discute impacto em Saúde e Educação

O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, anunciou nesta quarta-feira, 25, que o programa Pé-de-Meia será incorporado aos remanejamentos do Orçamento 2027. A declaração foi feita durante uma entrevista coletiva para detalhar o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas do quinto bimestre.

Moretti explicou que a inclusão gradual da política pública ainda está em discussão com o Ministério da Educação (MEC). Ele ressaltou que, para as áreas de Saúde e Educação, existem pisos constitucionais, e parte dos recursos será acomodada por meio de remanejamentos dentro desses pisos.

Governo descarta remanejamento para ampliar emendas parlamentares

O ministro também afirmou que não há base legal para o governo encaminhar ao Congresso Nacional um remanejamento orçamentário com o objetivo de ampliar as emendas parlamentares. Moretti destacou que, apesar do diálogo com o senador Eduardo Braga, tal medida não está prevista.

Déficit efetivo para 2026 registra aumento

O Relatório Bimestral de novembro indicou um aumento no déficit efetivo para 2026, que impacta diretamente a trajetória da dívida pública. O valor subiu de R$ 80,9 bilhões para R$ 89,3 bilhões.

Em contrapartida, o déficit para efeito da meta de resultado primário, considerando as deduções, teve uma redução. Ele passou de R$ 13,6 bilhões para R$ 12,3 bilhões.