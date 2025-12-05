Passageiros são retirados às pressas de avião após esteira de bagagens pegar fogo em Guarulhos

Passageiros de um voo da Latam precisaram ser evacuados de uma aeronave no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A medida ocorreu após um incêndio atingir uma esteira de bagagens conectada ao avião na noite de quinta-feira, 4.

Os 169 viajantes foram removidos em segurança, sem registro de feridos. A situação foi controlada rapidamente, conforme informou a companhia aérea. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência no aeroporto de Guarulhos.

A retirada dos passageiros da aeronave foi realizada pela ponte de embarque e também por uma escorregadeira. O voo Latam, operado por um Airbus A320, tinha como destino a cidade de Porto Alegre, partindo de São Paulo.

Causa do Incidente e Reacomodação

Em comunicado, a Latam esclareceu que o ocorrido foi um "princípio de incêndio em um equipamento de solo de uma empresa terceirizada". Este equipamento era responsável pelo carregamento de cargas do voo.

A fumaça gerada pelo incidente acionou os protocolos de segurança. Todos os passageiros foram retirados da aeronave com o auxílio de funcionários treinados para a situação. Um grupo de 159 viajantes foi reacomodado.

Esse grupo de 159 passageiros desembarcou em Porto Alegre às 2h54 da sexta-feira, 5. Os 10 viajantes restantes seguirão em outros voos da companhia aérea ou via terrestre.