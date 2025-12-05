Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Passageiros são retirados às pressas de avião após esteira de bagagens pegar fogo em Guarulhos

Os passageiros foram retirados da aeronave pela ponte de embarque e pela escorregadeira

Redação O Liberal com informações da AE

Passageiros de um voo da Latam precisaram ser evacuados de uma aeronave no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A medida ocorreu após um incêndio atingir uma esteira de bagagens conectada ao avião na noite de quinta-feira, 4.

Os 169 viajantes foram removidos em segurança, sem registro de feridos. A situação foi controlada rapidamente, conforme informou a companhia aérea. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência no aeroporto de Guarulhos.

A retirada dos passageiros da aeronave foi realizada pela ponte de embarque e também por uma escorregadeira. O voo Latam, operado por um Airbus A320, tinha como destino a cidade de Porto Alegre, partindo de São Paulo.

Causa do Incidente e Reacomodação

Em comunicado, a Latam esclareceu que o ocorrido foi um "princípio de incêndio em um equipamento de solo de uma empresa terceirizada". Este equipamento era responsável pelo carregamento de cargas do voo.

A fumaça gerada pelo incidente acionou os protocolos de segurança. Todos os passageiros foram retirados da aeronave com o auxílio de funcionários treinados para a situação. Um grupo de 159 viajantes foi reacomodado.

Esse grupo de 159 passageiros desembarcou em Porto Alegre às 2h54 da sexta-feira, 5. Os 10 viajantes restantes seguirão em outros voos da companhia aérea ou via terrestre.

