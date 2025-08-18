Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Passageiros relatam atrasos em voos no Aeroporto de Florianópolis

Estadão Conteúdo

Passageiros que estão no Aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, relatam voos atrasados em razão de uma falha registrada na manhã desta segunda-feira, 18. Conforme relatos, os próprios funcionários da companhia aérea Gol informaram sobre um apagão na comunicação das Torres do Sul, impactando nas decolagens e pousos no aeroporto.

Em nota a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) disse que informações sobre a operação de torres de controle em aeroportos devem ser obtidas junto ao Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA), do Departamento do Controle do Espaço Aéreo (Decea), órgão do Comando da Aeronáutica.

Todavia, a Anac foi informada que houve problemas, já solucionados, nas frequências de comunicação nos aeroportos de Curitiba, Joinville, Navegantes e Bacacherri na manhã desta segunda.

"Eventuais impactos na malha aérea podem ser checados diretamente com as empresas aéreas que operam nesses terminais ou com os respectivos administradores aeroportuários', disse a Anac.

Na nota, não há referência ao Aeroporto de Florianópolis, de onde houve relatos por parte de passageiros.

A reportagem tenta apurar os motivos da ocorrência. Procuradas, a Força Aérea Brasileira (FAB), Gol e Zurich Airport Brasil, que administra o aeroporto, ainda não se manifestaram sobre os relatos até a publicação desta matéria.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

AEROPORTOS/FALHA/ATRASOS

Florianópolis
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda