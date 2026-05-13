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Passageiro tem cinzas da mãe roubadas em assalto a ônibus de turismo

O veículo foi parado na Linha Vermelha, uma das principais vias do Rio

Estadão Conteúdo
fonte

Passageiro tem cinzas da mãe roubadas em assalto a ônibus (Foto: Reprodução/TV Globo)

Três homens armados com fuzis e pistolas interceptaram na madrugada do último sábado, 9, um ônibus de turismo que seguia de São José dos Campos, em São Paulo, para a Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

O veículo foi parado na Linha Vermelha, uma das principais vias do Rio, na altura de São João de Meriti. Os criminosos roubaram os pertences do motorista e dos passageiros. Um deles teve a mochila, que continha as cinzas de sua mãe, levada.

Um dos passageiros relatou à TV Globo a ação dos criminosos, que entraram no veículo com as armas na mão e os rostos cobertos por blusas para não serem identificados. Os criminosos fugiram após o assalto.

"E o pior: tinha um homem no nosso ônibus que era o primeiro da fila. Ele estava levando as cinzas da mãe para Arraial do Cabo. Só que, na hora, o bandido levou a mochila com as cinzas. Foi um momento de muito terror", disse.

Os homem armados entraram no veículo após renderem o motorista. Ele e 11 passageiros tiveram dinheiro e objetos roubados. A investigação está em andamento na 64ª DP (São João de Meriti). De acordo com a Polícia Civil, agentes realizam diligências para apurar a autoria do crime e responsabilizar todos os envolvidos.

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