Passageiro morre e avião faz pouso não programado no Tocantins

A suspeita inicial é de que o passageiro tenha tido um choque cardiogênico

Estadão Conteúdo

Um avião que seguia de Manaus (AM) para Belo Horizonte (MG) precisou alterar a rota e pousar em Palmas (TO) na sexta-feira, 28, após uma emergência médica a bordo. O voo, de número AD4163, era operado pela Azul.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), o passageiro Fred Alexey Santos, de 46 anos, morreu após se sentir mal durante o voo. O Instituto Médico Legal (IML) de Palmas recebeu neste sábado, 29, o corpo.

A suspeita inicial é de que Santos tenha tido um choque cardiogênico, condição na qual o coração perde a capacidade de bombear sangue para o corpo. Ele já tinha histórico de cardiopatia.

O corpo passou por exames para confirmar as causas da morte. Santos era morador de Manaus e o corpo será liberado assim que familiares apresentarem a documentação necessária.

Em nota, a Azul lamentou o ocorrido. "Após a aterrissagem, o cliente foi prontamente atendido por médicos do aeroporto, mas não resistiu e veio a óbito no local. A Azul lamenta o ocorrido e ressalta que está prestando toda a assistência necessária aos familiares. Posteriormente, o voo seguiu para o seu destino", informou.

Variedades
