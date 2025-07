Passageiro causa tumulto ao deitar no chão e bloquear embarque em aeroporto

Na noite desta quarta-feira, 16, um passageiro causou tumulto na sala de embarque do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, Grande São Paulo, ao se deitar no chão e tentar bloquear a passagem por um portão de embarque.

De acordo com a concessionária do aeroporto, GRU Airport, a equipe de segurança foi acionada por uma companhia aérea e agentes fizeram a remoção do passageiro.

"A concessionária reforça que segue rigorosamente todos os protocolos de segurança e atua em cooperação com as autoridades competentes e companhias aéreas para garantir a segurança e o bem-estar de todos os passageiros e colaboradores", disse a GRU Airport, em nota.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o homem aparece deitado no chão, no portão de embarque, falando no celular enquanto outros passageiros tentam convencê-lo de liberar a passagem. "Tem criança. A gente quer embarcar", diz uma mulher ao fundo do vídeo. Um homem chega a chutá-lo.

O voo seria para Florianópolis, em Santa Catarina, de acordo com a página catarinense que fez a postagem, chamada "Jornal Razão". O site ainda diz ainda que o homem teria perdido um voo e, por isso, travou o portão seguinte em protesto por não ter conseguido embarcar.