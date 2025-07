Passageiro cai em trilho e é atropelado por trem na grande SP

Um passageiro precisou ser hospitalizado depois de cair no trilho e ser atropelado por um trem na Estação Engenheiro Cardoso, da Linha 8-Diamante, em Itapevi, na Região Metropolitana de São Paulo. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira, 11.

De acordo com a ViaMobilidade, concessionária que administra a linha, o homem se desequilibrou enquanto caminhava pela plataforma, logo após desembarcar de um trem. Ele caiu na via "no momento em que a composição estava partindo", informou a empresa em nota.

A concessionária afirma que a vítima recebeu os primeiros socorros dos agentes de atendimento e segurança da ViaMobilidade. O Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou o passageiro a um hospital.

A vítima não teve a identidade revelada. Questionada, a concessionária diz que não possui informações atualizadas do estado de saúde do passageiro. "A ViaMobilidade lamenta o incidente e reforça o seu compromisso com a segurança de seus clientes", completou a empresa, em nota.

A reportagem procurou a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), e ainda aguardava retorno até a publicação deste texto.

Há menos de um mês, um passageiro da mesma linha 8-Diamante caiu no vão entre o trem e a plataforma após ter um mal súbito ao desembarcar do trem, no final da tarde do dia 16 de junho, na Estação Presidente Altino, em Osasco.

Na ocasião, um segundo passageiro desceu para tentar ajudar o homem - o trem ainda estava parado na estação. A ViaMobilidade informou que ambos foram resgatados em segurança por agentes da concessionária. O homem que passou mal não quis ser levado ao hospital.