Passageira tem fratura na coluna após batida Entre lanchas; barco afundou

Duas lanchas colidiram nas proximidades da Ilha da Gipóia, em Angra dos Reis (RJ), na noite desta quinta-feira, 1.º. A prefeitura da cidade informou que ao menos quatro pessoas deram entrada no Hospital Municipal da Japuíba após o acidente. Uma das passageiras, Laís Ribeiro da Silva Maia, de 27 anos, foi internada com fratura na coluna.

Irmã de Laís, Luma Ribeiro afirmou em entrevista ao jornal O Globo que ela estava no barco com cerca de dez amigos. Segundo ela, a lancha apresentou falha mecânica e ficou parada, sem luz. O veículo foi atingido por outra embarcação e começou a afundar. Ainda conforme Luma, a lancha que bateu não prestou socorro.

"A minha irmã estava exatamente na ponta que bateu. Entre todos que estavam na lancha, o dela foi o pior. Ela não está conseguindo se mexer direito, não está conseguindo andar e sente muita dor", disse ao jornal.

A Marinha afirmou, em nota, que os ocupantes foram socorridos por barcos próximos e receberam atendimento do Samu. Será instaurado um inquérito administrativo para apurar as causas, circunstâncias e eventuais responsabilidades pelo incidente. Ainda de acordo com a Marinha, no momento da ocorrência as condições climáticas e de visibilidade eram favoráveis à navegação.