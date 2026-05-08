Passageira de carro de aplicativo é morta após briga de trânsito no Rio

Uma mulher que estava em um carro de aplicativo morreu baleada com um tiro nas costas durante uma briga de trânsito na zona sudoeste do Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira, 7. Thamires Rodrigues de Souza Peixoto, de 28 anos, chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o registro de ocorrência, o motorista do carro de aplicativo teria discutido com um outro motorista. O segundo condutor teria se exaltado e atirado contra o carro em que Thamires estava. Ele fugiu após os disparos.

Segundo a Polícia Militar, após a vítima dar entrada na UPA, agentes 18º BPM (Jacarepaguá) foram até o local, onde o motorista de aplicativo relatou os detalhes da ocorrência.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso. O motorista do carro em que a vítima estava foi ouvido e outras diligências estão em andamento para identificar o autor dos disparos.