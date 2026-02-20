Capa Jornal Amazônia
Partes de corpo de mulher são encontradas dentro de mala na zona sul de SP

Estadão Conteúdo

As partes de um corpo humano foram localizadas nesta quinta-feira, 19, dentro de uma mala em um córrego, em Parelheiros, zona sul da capital paulista. A polícia identificou que a vítima é uma mulher de 34 anos, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira, 20, pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) instaurou inquérito policial e investiga todas as circunstâncias do caso.

Conforme a investigação, na manhã da quinta-feira, GCMs foram acionados para atender a ocorrência de uma mala em um córrego, em Parelheiros, zona sul da capital.

"Ao se aproximarem, foi constatado partes de corpo humano. O Setor de Papiloscopia do Departamento identificou a vítima como sendo uma mulher de 34 anos", disse a SSP.

Ainda de acordo com a pasta, exames periciais foram requisitados e serão analisados pela autoridade policial, assim que finalizados.

