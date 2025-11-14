'Parecia o fim do mundo', 'maior susto da vida': os relatos sobre a explosão no Tatuapé

Uma explosão seguida de incêndio atingiu uma residência no Tatuapé, zona leste de São Paulo, na noite desta quinta-feira, 13. O incidente, provocado por um depósito irregular de fogos de artifício, resultou na morte de uma pessoa e deixou dez feridos, além de interditar pelo menos 23 imóveis vizinhos.

A aposentada Joseli Silvestre, de 70 anos, moradora em frente ao imóvel, relatou o pânico. "Parecia um terremoto. Um estrondo enorme. A parede tremeu. Depois, veio um cheiro de fumaça. Em seguida, uma gritaria", descreveu Joseli, cuja casa, número 78, foi parcialmente interditada.

O empresário Carlos Mariano, vizinho do lado direito da casa apontada como depósito clandestino, chegou minutos após a explosão. Sua esposa está internada na UTI e o filho de 7 anos segue internado, sem riscos. Mariano comparou a cena: "A casa está bem destruída. Parecia uma bomba".

O que aconteceu

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado confirmou que a residência, na Rua Francisco Bueno, número 73, era usada de forma irregular para armazenar fogos de artifício. A explosão, registrada por volta das 19h50 de quinta-feira, 13, afetou imóveis vizinhos e diversos veículos estacionados na região.

A Polícia Militar foi acionada na noite de quinta-feira para atender a ocorrência próxima à Avenida Salim Farah Maluf, na altura da Avenida Celso Garcia, no Tatuapé. O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de uma pessoa no local.

Durante o rescaldo, o Esquadrão de Bombas do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da Polícia Militar localizou um corpo carbonizado entre os escombros. A vítima, um homem, seria o suspeito de armazenar ilegalmente os artefatos explosivos no interior do imóvel, conforme informações da SSP.

Vítimas e danos

Os bombeiros informaram que a explosão deixou 10 feridos. Uma mulher com traumatismo cranioencefálico e um homem com escoriações foram encaminhados ao Hospital Nipo-Brasileiro. Um homem com otorragia foi levado pelo Samu ao PS Tatuapé, e outro com ferimento na mão foi socorrido por convênio.

Outras seis pessoas tiveram ferimentos leves, foram avaliadas no local e liberadas. Imagens que circularam nas redes sociais mostraram uma área em chamas e uma grande coluna de fumaça. Vídeos de monitoramento captaram o momento da forte explosão, com rajadas de fogos de artifício cruzando a avenida.

A área precisou ser isolada. Em decorrência do fogo, não foi possível saber com exatidão o local da origem das chamas no início da ocorrência. As informações preliminares da Polícia Militar chegaram a indicar a possibilidade de queda de balão e danos em transformadores da rede de transmissão elétrica.

Investigação em andamento

A Polícia Civil de São Paulo instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da explosão. O caso foi registrado como explosão, crime ambiental e lesão corporal no 30° Distrito Policial (Tatuapé), segundo a SSP.

A perícia do local foi requisitada e o exame necroscópico será realizado pelo Instituto Médico-Legal. A SSP afirmou que o armazenamento ilegal de materiais explosivos representa grave risco e que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para esclarecer os fatos e responsabilizar eventuais envolvidos.