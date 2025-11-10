Paraná foi atingido por três tornados e com ventos de até 330 km/h

Cidades do interior do Paraná foram atingidas por ao menos três tornados durante as tempestades da noite de sexta-feira, 7. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 10, pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado (Simepar). Ao menos seis pessoas morreram e mais de 770 ficaram feridas no Estado, após a passagem do fenômeno.

Conforme o governo paranaense, o Simepar confirmou a ocorrência de mais dois tornados no interior do Estado, além de finalizar a classificação do tornado que já havia sido confirmado no município de Rio Bonito do Iguaçu. Os outros tornados aconteceram em Turvo e em Guarapuava. A equipe técnica realizou análises utilizando radares, vídeos, sobrevoos e vistorias em solo, e continua estudando outras ocorrências suspeitas na região.

Conforme o instituto, Rio Bonito do Iguaçu, uma das cidades mais atingidas que fica cerca de 380 km de Curitiba, teve um tornado de categoria F3 na escala Fujita. Já Turvo e o distrito de Entre Rios, em Guarapuava, tiveram tornados na categoria F2.

Segundo o instituto, as análises tiveram início logo após a ocorrência, com estudo dos dados de radar e das primeiras fotos e vídeos feitas pelas equipes de resgate no município e enviadas pela Defesa Civil.

"A refletividade foi estudada e também foi percebido um hook echo, ou seja, eco de gancho, uma assinatura do radar meteorológico que indica a possibilidade de existência de tornado. Preliminarmente o tornado foi classificado na escala Fujita entre as categorias F2 e F3, com estimativa de ventos na faixa de 250 km/h", afirmou o Simepar.

Segundo Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar, após as análises realizadas, foi mantida a categoria F3 para o tornado em Rio Bonito do Iguaçu. "Mantivemos a categoria F3, com ventos superiores agora a 300 km/h, de até 330 km/h, o topo da categoria 3 na escala Fujita", disse ele, por meio de publicação feita nesta segunda-feira.

Classificação dos três tornados:

. Por volta das 18h de sexta-feira, uma tempestade atingiu Rio Bonito do Iguaçu, provocando danos significativos na área urbana. Foi um tornado de categoria F3 na escala Fujita, com ventos estimados entre 300 km/h e 330 km/h;

. Por volta das 19h00 de sexta-feira, uma tempestade severa também provocou um tornado em Guarapuava, especialmente na região do distrito de Entre Rios, com classificação F2, com ventos superiores a 200 km/h. A categoria pode ter ventos de até 250 km/h;

. Por volta das 19h30, outra tempestade resultou em um tornado em Turvo, ao sul da área urbana central, também na categoria F2, com ventos ao redor de 200 km/h.

As análises foram realizadas a partir das imagens do radar meteorológico de Cascavel, observações com sobrevoo de Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar, que foi até a cidade, no dia seguinte ao fenômeno, acompanhado de engenheiros civis do Corpo de Bombeiros. Ele também sobrevoou a cidade e outras regiões do Estado que tiveram indícios nos dados de radar de possibilidade de tornado. Também foram compartilhados registros feitos pela população local.

O Simepar indicou ainda que as condições atmosféricas, com a combinação de calor, umidade e mudanças nos ventos, criaram um ambiente propício para a ocorrência de tempestades severas e tornados no Estado.