Paraná confirma mais uma morte após tornados; óbitos chegam a oito na região Sul

O Paraná confirmou nesta terça-feira, 11, mais uma morte provocada pela passagem de tornados pela região Sul do País na última sexta-feira, 7. Com isso, o total de óbitos chegou a oito, sendo sete no Estado e um no Rio Grande do Sul.

A vítima mais recente é um idoso de 70 anos, morador de Rio Bonito do Iguaçu, que morreu na manhã de sábado, 10, vítima de uma insuficiência cardíaca aguda, informou a Secretaria de Saúde do Paraná.

José Eronides de Almeida não chegou a ser encaminhado para o sistema de saúde regulado pelo Estado. Segundo a secretaria, a morte foi informada pelo município e enquadrada como "estresse pós-trauma no contexto do tornado".

Das mortes no Paraná, seis foram em Rio Bonito do Iguaçu, a cidade mais atingida, e outra em Guarapuava. O balanço da pasta mostra também que 20 pessoas ainda estão internadas em decorrência do desastre. No total, foram realizados 835 atendimentos. O estado de saúde dos feridos não foi informado.

Uma rede de serviços de saúde foi montada para os atendimentos às vítimas dos tornados. Conforme a pasta, mais de 400 profissionais, entre socorristas do Samu e trabalhadores nas unidades hospitalares, estão atuando na região. Além disso, vários grupos de voluntários também auxiliam os moradores.

Ventos de até 330 km/h

Somente o Paraná foi atingido por três tornados na última sexta-feira. Um dos tornados foi o que devastou a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, com ventos de até 330 km/h. Outros dois tornados também foram registrados na sequência nos municípios de Guarapuava e Turvo, de acordo com confirmação feita na segunda-feira, 10, pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado (Simepar).

Os tornados são resultado da passagem de uma frente fria e de um ciclone extratropical sobre o Oceano Atlântico, que criou um ambiente instável de descargas elétricas, granizo e ventos intensos na região.

"Essa frente fria passou rapidamente sobre o Rio Grande do Sul nas primeiras horas da manhã e chegou ao Paraná no meio da tarde de sexta-feira. À frente dela, algumas células de tempestade se formaram e se organizaram em supercélulas. Nessas supercélulas houve formação de tornados", disse Sheila Paz, meteorologista do Simepar.

O ciclone, portanto, não é o mesmo fenômeno que os tornados, mas criou as condições para que eles ocorressem, ampliando a instabilidade atmosférica e favorecendo a formação de tempestades rotativas.