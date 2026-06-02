Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Para combater El Niño, Estado de SP adota IA, Waze e sistema de câmeras contra fogo

Estadão Conteúdo

O governo de São Paulo anunciou nesta terça-feira, 2, as medidas para o combate ao El Niño severo que está previsto para acontecer no segundo semestre de 2026. Entre as ações estão a utilização de um novo painel de dados integrado com uso de inteligência artificial (IA), sistemas de câmeras, monitoramento por satélites e uma parceria com o aplicativo de trânsito Waze.

De acordo com o governo estadual, o painel de inteligência "SP Sem Fogo" cruzará os dados de meteorologia, mapas de risco, ocorrências e monitoramento em tempo real com uso de IA, para ajudar na tomada de decisões no combate a incêndios. Também será usado monitoramento via satélite.

O sistema de câmeras de vigilância Muralha Paulista também será adaptado para a detecção de focos de incêndio, com integração do sistemas de monitoramento em rodovias das concessionárias e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O sistema será chamado de "Muralha do Fogo".

A parceria com o Waze é para que o aplicativo disponibilize um novo ícone aos usuários que permitirá notificar focos de incêndio nas proximidades de uma estrada.

O plano de contingência envolve neste ano 613 municípios, 55% a mais do que em 2024, e mais de 3 mil agentes. Há ainda investimentos na compra de 100 caminhões-pipa, 23 viaturas, 220 kits de combate a incêndios e mais de 300 equipamentos, entre capacetes, torres de iluminação e sopradores para as equipes de combate.

O El Niño ocorre quando as águas superficiais Oceano Pacífico têm um aquecimento maior ou igual a 0,5°C, causando efeitos em todo o mundo. Na região Sudeste do Brasil, costuma causar ondas de calor e eventos climáticos extremos, como rajadas de vento e tempestades.

De acordo com modelos preditivos da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, na sigla em inglês), órgão do governo dos EUA, o El Niño de 2026 pode se tornar um dos eventos mais intensos das últimas três décadas em todo o mundo.

O El Niño ocorre com frequências irregulares, em intervalos que podem durar de dois a sete anos. Em alguns períodos, ocorre o fenômeno inverso, o "La Niña", com o resfriamento das águas do Pacífico, o que também gera efeitos globais. Em outros momentos, há neutralidade. As razões que geram o El Niño e a La Niña não são completamente compreendidas pela ciência.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

El Niño

SP

governo

medidas
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda