Papa Leão XIV vai canonizar em setembro o primeiro santo millennial

O papa Leão XIV definiu, nesta sexta-feira, 13, o dia 7 de setembro como a data remarcada para canonizar o primeiro santo da era millennial da Igreja Católica, Carlo Acutis, no que se espera que seja também a primeira cerimônia de santificação de Leão.

Leão fez o anúncio durante uma reunião de cardeais, conhecida como consistório, para definir as datas de um grupo de novos santos.

A canonização de Acutis estava originalmente programada para 27 de abril, mas foi adiada após a morte do papa Francisco em 21 de abril.

Acutis tinha 15 anos quando morreu no norte da Itália em 2006, após um curto período de leucemia. Ele se tornou extremamente popular, especialmente entre os jovens católicos que se aglomeram em seu túmulo em Assis.

Embora gostasse de passatempos comuns para sua idade - caminhadas, videogames e brincadeiras com os amigos - ele também dava aulas de catecismo em uma paróquia local e ajudava os sem-teto.

Ele usou seus conhecimentos de informática para criar uma exposição online sobre mais de 100 milagres eucarísticos reconhecidos pela igreja ao longo de muitos séculos.

Seu túmulo em Assis se tornou um local de peregrinação. Ele apresenta um caixão de vidro no qual Acutis pode ser visto vestido com tênis, jeans e um moletom.

Dois milagres reconhecidos

Ao marcar a data de 7 de setembro, Leão anunciou que Acutis seria canonizado juntamente com outro católico italiano, Pier Giorgio Frassati, que também morreu jovem, aos 24 anos, após contrair poliomielite.

O bispo de Assis, Domenico Sorrentino, expressou alegria nesta sexta-feira com a nova data para a canonização e convidou Leão a visitar o túmulo. Ele disse que a canonização de Acutis e Frassati "colocaria a santidade na vida comum no centro das atenções da igreja, especialmente para as novas gerações".

O Vaticano exige que a igreja confirme dois milagres atribuídos à intercessão do candidato para prosseguir com a canonização.

No caso de Acutis, o primeiro milagre reconhecido ocorreu em 2013 no Brasil e dizia respeito a um menino que sofria de uma grave doença pancreática e que melhorou depois de orar a Acutis.

O segundo milagre reconhecido diz respeito à cura medicamente inexplicável de uma jovem costarriquenha que sofreu um grave ferimento na cabeça ao cair de uma bicicleta em Florença em 2022. Os médicos disseram que ela estava em um coma irreversível.

De acordo com o escritório de Sorrentino, a mãe da jovem rezou no túmulo de Acutis e, logo em seguida, a condição de sua filha melhorou.