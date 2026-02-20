Papa Leão XIV nomeia novos bispos para arquidiocese de São Paulo; saiba quem são

Nomeados pelo papa Leão XIV, os novos bispos auxiliares da Arquidiocese de São Paulo, dom Márcio Antonio Vidal de Negreiros e dom Celso Alexandre, tomaram posse no ofício em missa solene na Catedral da Sé, no domingo, 15. A celebração foi presidida pelo cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano, e concelebrada pelos bispos auxiliares, sacerdotes e diáconos do clero arquidiocesano, com a participação de religiosos e fiéis leigos.

Durante a missa, os novos auxiliares receberam a provisão como vigários gerais e episcopais nas regiões onde exercerão o ministério pastoral. Dom Márcio vai atender a região episcopal de Santana e dom Celso, a região de Ipiranga.

Os dois novos bispos auxiliares são naturais do interior de São Paulo e tiveram atuações marcantes em paróquias de várias regiões do Estado.

Dom Márcio Antonio Vidal de Negreiro

Dom Márcio, de 68 anos, é natural de Dois Córregos, no interior de São Paulo, onde seus pais eram agricultores e comerciantes. Ao ser nomeado bispo, no dia 24 de janeiro deste ano, ele exercia o ministério pastoral como vigário paroquial na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Bragança Paulista, também no interior.

A trajetória vocacional teve início em 1983, quando ele ingressou no Seminário Menor Santo Agostinho, em Bragança Paulista, onde cursou o ensino médio. Em 1990, realizou o ano canônico do noviciado em Bragança, professando seus primeiros votos religiosos na Ordem de Santo Agostinho em janeiro de 1991.

Ele foi ordenado diácono em maio de 1994, na paróquia São Pedro Apóstolo, em São Bernardo do Campo. A ordenação presbiteral ocorreu em novembro de 1994, na paróquia Divino Espírito Santo, em sua terra natal.

Ao longo de sua vida religiosa, frei Márcio dedicou-se intensamente à formação permanente, participando de diversos cursos, congressos e simpósios, tanto no Brasil quanto no exterior. O religioso exerceu cargos de liderança na Ordem dos Agostinianos. Até ser designado bispo auxiliar, ele desempenhava o cargo de secretário geral da Organização de Agostinianos da América Latina e Caribe (OALA).

Dom Celso Alexandre

Dom Celso Alexandre, de 58 anos, é natural de Chavantes, e entrou no Seminário Arquidiocesano de São José, em Botucatu no ano de 1991. Ele fez seus estudos filosóficos em Marília, formou-se em Teologia no Instituto Teológico Pio XI, em São Paulo e foi ordenado presbítero em fevereiro de 1999, na diocese de Lins, no interior paulista.

O então padre Celso foi pároco em seis paróquias das regiões sudoeste e oeste paulista, a maioria na Diocese de Ourinhos, onde atuou em movimentos de renovação carismática e cursilhos de cristandade. Ao ser nomeado bispo, ele atuava como pároco da Catedral e coordenador da Pastoral em Ourinhos.

Agradecimentos na missa de posse

Na missa de posse, dom Odilo expressou gratidão a Deus pelas nomeações: "Gostaria de agradecer a Deus porque, mais uma vez, olhou para a nossa arquidiocese, para suas necessidades e nos deu a graça de termos dois novos bispos auxiliares tão necessários em nossa arquidiocese".

O arcebispo também agradeceu ao papa Leão XIV, que atendeu ao seu pedido para que a Igreja em São Paulo contasse com mais dois bispos auxiliares, e aos dois novos prelados por terem aceitado o chamado, que implica responsabilidades, serviço e doação ao povo de Deus. Dom Odilo lembrou que a arquidiocese celebra 280 anos de criação. "Que Deus seja louvado e que nós possamos todos acolhê-los como um presente de Deus neste ano".

Ao final da celebração, dom Celso dirigiu-se aos fiéis para sua primeira saudação como bispo auxiliar, agradecendo a acolhida. "Estou chegando de uma realidade um pouco diferente da realidade pastoral de uma grande metrópole como a cidade de São Paulo, mas quero dizer que venho para esta missão que me foi confiada com o coração muito aberto, muito feliz, com firme propósito de continuar servindo a Deus e a Igreja".

Dom Márcio manifestou alegria, gratidão e esperança ao começar a atuação na região de Santana: "Ao iniciar esse ministério episcopal na arquidiocese de São Paulo, coloco-me diante de Deus e diante de vocês, com o coração cheio de alegria, gratidão e esperança". Ele ressaltou que o chamado ao episcopado é dom e responsabilidade e não pretende construir projetos pessoais. "Não venho para ser servido, mas para servir e dar a vida", disse, pedindo orações.

Nesta sexta-feira, 20, na Paróquia Nossa Senhora da Saúde, dom Celso preside a missa que marca o início de seu ministério pastoral na região de Ipiranga. Já dom Márcio celebrará sua primeira missa como vigário episcopal para a região de Santana neste sábado, 21, na Basílica Menor de Sant'Ana.