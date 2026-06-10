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Papa Leão XIV inaugura nesta quarta a nova torre da basílica da Sagrada Família, em Barcelona

O pontífice chegará à obra-prima modernista ainda inacabada de Antoni Gaudí exatamente um século após a morte do venerado arquiteto

Estadão Conteúdo

O papa Leão XIV abençoará nesta quarta-feira, 10, a nova e enorme torre da basílica da Sagrada Família, em Barcelona. O evento na Espanha, um dos monumentos mais famosos do país, ocorre após o pontífice visitar uma prisão e a Abadia de Montserrat.

O pontífice chegará à obra-prima modernista de Antoni Gaudí, ainda inacabada, exatamente um século após a morte do venerado arquiteto. Gaudí, um católico devoto, tem seu processo de canonização em andamento no Vaticano.

Leão XIV, de 70 anos e com cidadania americana e peruana, iniciou o dia visitando a prisão de Brians, a 40 km de Barcelona. No local, ele disse aos detentos que "o passado não condena o futuro" e recebeu presentes de dois deles.

Agenda intensa na Espanha

Após a visita à prisão, o papa Leão XIV chegou de helicóptero à Abadia de Montserrat, na montanha de mesmo nome. Ele foi recebido por uma multidão entusiasmada, padrão em toda a sua viagem pela Espanha, que começou no sábado.

Em seu discurso em Montserrat, assim como fez na terça-feira (9) em Barcelona, o pontífice misturou catalão e espanhol. Montserrat é um local emblemático da cultura e história desta região do nordeste da Espanha, com forte sentimento nacionalista.

Na noite de terça-feira, o papa foi calorosamente recebido em uma vigília no Estádio Olímpico de Barcelona. Ele manteve sua tradição de abençoar bebês trazidos pelo público durante o evento.

Revitalização da Igreja e compromissos

O papa, líder espiritual dos 1,4 bilhão de católicos do mundo, busca revitalizar a Igreja na Espanha. O país é um tradicional reduto católico onde a prática religiosa tem declinado drasticamente nas últimas décadas.

Em Madri, de sábado a terça-feira, o papa Leão XIV fez um discurso inédito ao Parlamento espanhol. Ele também celebrou uma missa para 1,5 milhão de pessoas no coração da capital e teve um breve encontro com o astro porto-riquenho Bad Bunny.

Na tarde desta quarta-feira, antes do evento na Sagrada Família, o pontífice se reuniu com membros de organizações que trabalham com pessoas carentes no centro de Barcelona. A visita à basílica é um dos pontos altos de sua viagem ao país.

Para concluir sua viagem, o papa visitará as Ilhas Canárias na quinta e sexta-feira. Neste arquipélago atlântico, ao largo da costa da África, o pontífice reiterará outra mensagem fundamental de sua jornada: o acolhimento dos imigrantes.

A torre da Sagrada Família

A torre que será inaugurada eleva a Sagrada Família à sua altura máxima, 172,5 metros acima de Barcelona. No entanto, a construção da basílica ainda está longe de ser concluída. Quando Bento XVI visitou a cidade em 2010, ele consagrou a basílica.

A torre recém-concluída é a 14ª da basílica. A igreja deverá contar com um total de 18 torres. Doze das torres concluídas são dedicadas aos apóstolos, quatro aos evangelhos e uma à Virgem Maria.

A Torre de Jesus é a torre central. Ela será encimada por uma cruz de quatro braços feita de vidro e cerâmica branca. A construção da Sagrada Família começou em 1882 sob a direção do arquiteto Francisco de Paula del Villar. Menos de um ano depois, Gaudí assumiu o projeto e o reformulou completamente.

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VATICANO/PAPA LEÃO XIV/ESPANHA/VISITA

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