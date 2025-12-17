Capa Jornal Amazônia
Papa Leão XIV é considerado uma das 55 personalidades mais bem vestidas do ano pela Vogue

Publicação americana destaca alfaiate tradicional e encontro do pontífice com celebridades no Vaticano

Estadão Conteúdo

A revista Vogue avaliou recentemente o estilo do Papa Leão XIV e seu esforço para modernizar a Igreja. A publicação apontou que o pontífice rompeu com os gostos simples de seu antecessor no Vaticano.

Apesar da mudança de preferência, o líder religioso manteve o mesmo alfaiate, perpetuando o legado papal de belas vestes litúrgicas, conforme destacado pela revista.

Estilo e vestes litúrgicas

Entre os visuais analisados, a Vogue destacou como o melhor traje uma capa de cetim usada pelo Papa Leão XIV em sua primeira aparição. A peça foi descrita como "capa de musselina de cetim vermelho e uma estola vermelho-vinho bordada a ouro, combinada com um pingente de cruz e um cordão de seda dourada".

Modernização da imagem da Igreja

Na avaliação dos especialistas da revista americana, o Papa Leão XIV tem se esforçado para modernizar a imagem da Igreja. Eles ressaltam os encontros do pontífice com diversas personalidades.

A Vogue citou como exemplo o encontro com astros do cinema no Vaticano. Entre as celebridades mencionadas, estavam Monica Bellucci e Cate Blanchett.

PAPA LEÃO XIV/PERSONALIDADE/VOGUE/ELEGÂNCIA
